दिल्ली में बर्ड फ्लू: सीएम केजरीवाल का ऐलान, अगले दस दिनों तक बंद रहेगा गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 104 सैंपल अभी तक वे ले चुके हैं। इन्हें जालंधर लैब में भेजा गया है। अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला नहीं आया है। ये रिपोर्ट दो दिनों में आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि 'कौवों के मरने की खबर आ रही है, इस पर रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है। दिल्ली में अब कोई जिंदा पक्षी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट अगले 10 दिन तक के लिए बंद होगा।'

