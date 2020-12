कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus Cases in India ) के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के चलते भारत देश में कोरोना का खौफ कम हो जाना चाहिए। दरअसल, भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों (एक्टिव केस) सोमवार को पहली बार 4 लाख से नीचे आ गए। इसके बाद सरकार ने कहा कि यह 20 जुलाई के बाद से देश में सबसे कम एक्टिव केस की संख्या है।

विशेषज्ञों ने दिया बड़े सवाल का जवाब- क्या कोई Vaccine 100 फीसदी कारगर हो सकती है?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 जुलाई को देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 390,459 थी, जबकि कुल केस 11,18,043 पर पहुंच गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 32,981 नए कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए और देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96.7 लाख पहुंच गई है।

देश में कोरोना से जुड़े टॉप प्वाइंट्सः

1. कोरोना के कुल एक्टिव केस फिलहाल 4 लाख से कम होकर 3,96,729 रह गए हैं। यह आंकड़े कुल कोरोना केस का केवल 4.1 फीसदी है। यह संख्या बीते 140 दिनों के दौरान सबसे कम है।

#COVID19India updates



✅Active caseload falls below 4 lakhs (3,96,729), currently comprises 4.1% of total cases



✅39,109 new recoveries reported in last 24 hours against 32,981 new positive cases; recovery rate improves to 94.45%



(1/2)



Read more: https://t.co/p90j040r24 pic.twitter.com/KBgg8bF0a1