Coronavirus cases in India में रिकॉर्ड रिकवरी और अब तक की सबसे कम मृत्यु दर

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बुधवार को 27,67,274 तक पहुंच गई। हालांकि इसके साथ ही अच्छी खबर यह भी आई कि अब तक देश में 20 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 64,531 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इस दौरान 60,091 लोग रिकवर भी हुए हैं।

मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,092 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ दिया। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस की संख्या 6,76,514 पहुंच गई है, जबकि 20,37,871 रिकवरी केस में डिस्चार्ज/माइग्रेट मरीज शामिल हैं। वहीं, यह वायरस अब तक देश में 52,889 लोगों की मौत की वजह बना है।

इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट अब तक का सर्वाधिक हो गया है। यह अब बढ़कर 73 फीसदी के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ऊंचे होते रिकवरी रेट के चलते अब मरीज की मृत्यु दर में गिरावट होती जा रही है। बुधवार को देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर घटकर 1.91 प्रतिशत के नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है।

#CoronaWatch ◾ 27,67,273 total confirmed cases ◾ 20,37,870 cases cured/recovered ◾ 3,17,42,782 samples tested Here's the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on 19th August 2020) #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/3UoBkxfKiU

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "रिकॉर्ड उच्च रिकवरी ने यह सुनिश्चित किया है कि देश के कुल मामलों की तुलना में एक्टिव केस में कमी आई है। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या कुल मामलों का 24.45 प्रतिशत रह गया है। भारत ने 6,76,514 सक्रिय मामलों की तुलना में 13,61,356 अधिक रिकवरी की हैं।"

कोरोना वायरस के 1,60,413 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 13,165 नए केस सामने आए जबकि 346 की मौत हो गई। वहीं, प्रदेश में इस दौरान 9,011 मरीजों को रिकवरी के बाद छुट्टी दी गई थी। प्रदेश में अब तक कुल 4,46,881 मरीज इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं। वहीं, महाराष्ट्र में कुल केस की संख्या 6,28,642 हो गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,033 पहुंच गई है।

India scales another peak- Total recoveries cross 2 million; highest ever single day recoveries of 60,091 in last 24 hours



Recovery rate races past 73%; the active cases comprises less than 1/4th (only 24.45%) of the total positive cases



Read: https://t.co/7PPclsOw7D pic.twitter.com/u1RTk7mGTs