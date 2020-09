Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में अहम मोड़ पर पहुंचा भारत, बढ़ती जा रही कामयाबी और रिकवरी रेट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( covid-19 updates ) के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है और इसका नतीजा है कि भले ही देश में तेजी से नए केस सामने आ रहे हों, लेकिन इस वायरस का खौफ और प्रभाव कम हुआ है। कोरोना वायरस को काबू में लाने के लिए अपनाए जा रहे तमाम उपायों के चलते भारत की COVID-19 मृत्यु दर अब 1.77 प्रतिशत पहुंच गई है। जबकि एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) कुल मामलों का केवल 21.29 प्रतिशत हैं।

मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के रिकवर्ड केस (ठीक हो चुके मरीज), एक्टिव केस की तुलना में 3.61 गुना अधिक हैं। जबकि देश में कोरोना वायरस मरीजों का रिकवरी रेट अब बढ़कर 77 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

भारत में COVID-19 मृत्यु दर 1.77 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में भारत में एक्टिव केस की संख्या में 4,021 की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव केस कोरोना वायरस के कुल मामलों का केवल 21.29 प्रतिशत हैं। देश में सक्रिय मामलों की तुलना में रिकवर्ड केस 3.61 गुना अधिक हैं। रिकवरी की दर अब 76.96 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय के मुताबिक कोरोना सैंपल टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। मंगलवार तक देश में 4.3 करोड़ कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 1,22,66,514 टेस्ट अकेले बीते दो सप्ताह के भीतर किए गए हैं। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा तेजी से टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेश शामिल हैं। देश में इन तीन प्रदेशों में कुल टेस्टिंग का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा रहा है। जबकि बीते 24 घंटों के भीतर देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल की टेस्टिंग की गई है।

अगर बात करें भारत में कोरोना वायरस केस की तो बीते 24 घंटों में देश में 69,921 कुल नए केस सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में अब कुल केस की संख्या 36,91,166 पहुंच गई है। वहीं, अच्छी बात यह है कि इनमें से 28,39,882 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर देश में रिकवर मरीजों की संख्या 65,081 है।

इसके अलावा देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 7,85,996 है। हालांकि बीते 24 घंटों में 819 लोगों की मौत के साथ देश में अब तक इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 65,288 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 70 फीसदी से ज्यादा लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित थे।

