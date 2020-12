गोपाल बसु का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा -  खुदीराम बोस को बीजेपी ने जितना सम्मान दिया वो किसी ने नहीं दिया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों में शुमार खुदीराम बोस के गांव पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परिजनों को सम्मानित किया। इसके बाद खुदीराम बोस के परिवार के सदस्यों में से एक गोपाल बसु ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुदीराम बोस जी को जितना सम्मान दिया उतना किसी ने नहीं दिया। यहां तक कि ममता बनर्जी की सरकार ने भी वैसा सम्मान कभी नहीं दिया।

