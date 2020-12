नए साल में सरकारी नौकरियों की बहार, सरकार करेगी 50,000 पदों पर भर्ती

चंडीगढ़। कोरोना काल में जहां देश भर में लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और अभी वे अपने रोजगार के साधन तलाश रहे हैं, पंजाब सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया। पंजाब मंत्रिमंडल ने 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी, जिससे नई भर्तियों के साथ उनके टेक्निकल अपग्रेडेशन को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद जिन 10 विभागों का पुनर्गठन किया जाना है: उनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, स्थानीय सरकार, मुद्रण और स्टेशनरी, खेल और युवा सेवा कल्याण, रक्षा सेवा कल्याण और सहयोग विभाग शामिल है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने खुलासा किया कि पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, पहले चरण में 785 पदों के साथ 2,375 पदों को समाप्त/वापस कर दिया जाएगा और अधिक पद सृजित किए जाएंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जहां मौजूदा गैर-जरूरी के स्थान पर आवश्यक हो, नए और अधिक प्रासंगिक पद सृजित करने का फैसला लिया गया। इनमें से कई लंबे समय से खाली पड़े थे।

