डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा होगी इतनी सख्त, रोड शो में सीएम रूपाणी भी नहीं हो सकते हैं शामिल

अहमदाबाद। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान यूएस सीक्रेट एजेंसी ही संभालेगी। ट्रंप की सिक्योरिटी इतनी टाइट रहेगी कि जिस राज्य में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और करीब एक करोड़ लोग हवाई अड्डे से मोटेरा स्टेडियम तक स्वागत करेंगे, वहां के मुख्यमंत्री को ही यूएस प्रेसिडेंट के रोड शो में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है।

डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया और बेटी-दामाद इवांका-जेरेड कुशनर के साथ 24 फरवरी को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। अपने निजी और हाईटेक सिक्योरिटी वाले विमान एयरफोर्स वन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने से पहले से लेकर भारत छोड़ने तक ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमरीकी राष्ट्रपति को सुरक्षा देने वाली सीक्रेट एजेंसी की रहेगी।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

फिलहाल अमरीकी सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ट्रंप का मोटेरा स्टेडियम तक रोड शो है। इस रोड शो में ट्रंप और पीएम मोदी एक साथ रहेंगे।

