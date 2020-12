Gujrat High Court का बड़ा फैसला, फेस मास्क नहीं पहनने वालों को करनी होगी कोविड मरीज की सेवा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में प्रदेश सरकार को फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गुजारात सरकार से मास्क नहीं पहनने वालों से कोरोना केंद्र यानी कोविड केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा कराने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश भी दिया है।

