लॉकडाउन 3.0: सूरत में फिर फूटा प्रवासी मजदूरों का गुस्सा, सड़क पर उतर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत से बड़ी खबर सामने आई है।

यहां एक बार फिर भारी तदाद में प्रवासी मजदूरों ( Migrant workers Protest) ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर जाने की जिद में सड़कों पर उतरे सैंकड़ों की संख्या में मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया।

आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown 3.0) की वजह से हजारों-लाखों मजूदर अन्य राज्यों में फंसे हैं।

ऐसे में लंबे समय से घर न जाने की वजह से इनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ये पुलिस के साथ इन मजदूरों के टकराव की खबरे रह-रह कर सामने आ रही हैं।

भीड़ की शक्ल में इकठ्ठा होने वाले ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

Gujarat: Migrant workers staged protest at Hazira industrial area in Surat today demanding they be sent back to their respective states, among other issues. #CoronaLockdown pic.twitter.com/EjGhUyIiax