Gujarat: राजकोट के पास यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, गंभीर रूप से जख्मी दो लोगों अस्पताल में किया भर्ती

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के राजकोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार सुबह गोंडल-जेतपुर राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस एक नहर में गिर ( Bus Accident ) गई। इस दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं । घायलों को इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती करवा दिया गया है।

कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर, भारत बायोटेक ने बताया देश में कब आएगी कोरोना की देसी वैक्सीन

Gujarat: Bus full of passengers falls into a canal on the Gondal-Jetpur Highway, near Rajkot. Two seriously injured admitted to hospital. pic.twitter.com/wNkLXkbsVS