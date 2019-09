नए ट्रैफिक नियम की मार, स्कूटी पर चालान 23 हजार का तो बाइक पर 22 हजार

गुरुग्राम। देशभर में नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद से नए और अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ अनोखे मामला सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिले। जहां गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति को यातायात उल्लंघन के मामले में 23,000 रुपये का चालान काट दिया। वहीं, झज्जर पुलिस ने एक बाइक का 22 हजार रुपये का चालान काट दिया। गुरुग्राम केस में अनोखी बात यह है कि स्कूटी की मौजूदा कीमत करीब 15,000 रुपये ही है। पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है।

दरअसल, गुरुग्राम जिला अदालत के पास गुरुग्राम पुलिस ने बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे दिल्ली स्थित गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान को रोका। दिनेश इसी जिला अदालत में काम करते हैं। पुलिस ने उनसे स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस आदि के बारे में पूछा तो उनके पास कुछ भी नहीं था।

