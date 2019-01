हरियाणा: गुरुग्राम इमारत हादसे में 7 के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त

नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम में चार मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। गुरुवार सुबह हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को मलबे से बाहर निकाल रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के उलावास इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। इमारत में काम कर रहे 7 लोगों के दबने की आशंका जताई गई थी। गुरुवार दिन निकलते ही हुए इस हादसे से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया था। स्थानीय निवासियों तभी हादसे की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पहुंची ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाया और राहत कार्य शुरू कर दिया।

Haryana Chief Minister ML Khattar announces financial aid of Rs 3 lakh each for the kin of those who died in a building collapse in Ullawas, Gurugram. 6 bodies have been recovered till now from the site of the collapse. Operations are still underway. (File pic) pic.twitter.com/C8QfMaEDiQ