हरियाणा के मंत्री अनिल विज मेदांता से हुए डिस्चार्ज, किया कुछ ऐसा ट्वीट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हरियाणा सरकार में मूंत्री अनिल विज ने अपने डिस्चार्ज होने की सूचना ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूं। अब घर पर ही ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहूंगा। उन्हें पांच दिसंबर को कोरोना वायरस की पूष्टी होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। जिसके बाद से वो वहीं थे। इस दौरान उन्हें कोवाक्सिन के तीसरे ट्रायल के दौरान वैक्सीन डोज भी दिया गया था। उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला था।

"I'm discharged from Medanta Hospital today. Will stay at Home on oxygen support," tweets Haryana Minister Anil Vij



On Dec 5, Vij announced he had tested positive for COVID. He was administered a dose of 'Covaxin' at a hospital in Ambala,as part of its 3rd phase trial, on Nov 20 pic.twitter.com/eRbu3dh5TH