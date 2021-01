Haryana  : करनाल में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे, काले झंडे दिखाए

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर सहित देशभर में जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। करनाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसानों की महापंचायत का किसानों ने विरोध किया। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस महापंचायत को संबोधित करने के लिए करनाल पहुंचे से पहले किसानों ने उनका विरोध किया। वहीं स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से किसानों पर पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारी किसानों ने काले झंडे दिखाए और हेलीपैड को खोद दिया।

Karnal: Protesting farmers gather in Kaimla village where Haryana CM Manohar Lal Khattar will hold Kisan Mahapanchayat shortly.



Police use teargas to disperse protestors. pic.twitter.com/SxV5ivKKs9