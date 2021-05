हरियाणा: हिसार में CM मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar ) को उस समय किसानों के रौद्र रूप का सामना करना पड़ गया, जब वह रविवार को हिसार में 500 बेड्स की क्षमता वाले कोविड हॉस्पिटल ( Covid hospital ) का उद्घाटन करने पहुंचे। किसानों ने सीएम खट्टर के सामने प्रदर्शन क रना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ( haryana police ) को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन गुस्साए किसानों के आगे पुलिस की एक न चली और वो बैरीकेड्स तोड़कर अंदर घुस आए। प्रदर्शनकारियों को सीएम खट्टर की ओर बढ़ता देख पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठी फटकारी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ इस टकराव में कई किसान घायल हो गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को गुरुग्राम में दो और अस्पताल - 100 बेड का फील्ड अस्पताल और 300 बेड का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पानीपत में रिफाइनरी के करीब एक गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के लिए 25 डॉक्टर और 150 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री खट्टर यहां से सीधा हिसार पहुंचे। जहां उनको 500 बेड्स की क्षमता वाले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था।

Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar inaugurated a 500-bedded #COVID19 care centre, Guru Teg Bahadur Sanjeevani Hospital in Panipat. Union Minister of Petroleum Dharmendra Pradhan was also present during the occasion. pic.twitter.com/9aBNqsfIDY