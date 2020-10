Hathras Case: केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। हाथरस ( Hathras Case ) के बूलगढ़ी गांव में कथित सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले में सीबीआइ के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआइटी जांच में लगी है। इसी केस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला भी आना है। शीर्ष अदालत सुनवाई के बाद केस के जांच की निगरानी, केस चलने के स्थान और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दे सकती है।

दिल्ली में लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता, जानें हफ्ते के दूसरे दिन किन इलाकों में AQI 350 के पार पहुंचा

हाथरस में दलित युवती के साथ बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जनहित याचिकाओं पर फैसला देगा। जनहित याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने की है। इसी मामले में मंगलवार को फैसला आएगा।

Supreme Court will today pronounce its verdict on a plea seeking a direction for setting up of a Special Investigation Team (SIT), comprising sitting and retired judges of the Supreme Court to probe UP's Hathras incident. pic.twitter.com/uoxl6GKwPT