Corona के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में लॉकडाउन की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों स्थिति काफी चिंताजनक है। यही वजह है कि सरकारें लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन के जरिए संक्रमण के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है।

यही नहीं होली के त्योहार के बीच कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। इनमें सार्वजनिक होलिका दहन आदि पर रोक लगाई गई है। वहीं इस बीच खबर मिल रही थी कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे सिर्फ अफवाह बताया।

As of now,no possibility of lockdown. First it was said that it's 14-day cycle b/w infection & recovery. Experts said if all activities close for 21 days, it won't spread. Lockdown was extended but it didn't stop completely. So I don't think lockdown is solution: Delhi Health Min pic.twitter.com/yddTpsneko