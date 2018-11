हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से लुढ़का पारा, देश के कई राज्यों में चलेंगी सर्द हवाएं

नई दिल्ली। मौसम के बदले मिजाज के बीच देशभर में सर्द हवाओं ने अपने पैर पसार लिए हैं। पहाड़ी इलाकों और घाटी में हुई जोरदार बर्फबारी से पारा तेजी से लुढ़का है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलांग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में शून्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।

इसी तरह किन्नौर जिले के कल्पा में न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। कुफरी में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शिमला में यह सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिन मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।

We expect a significant fall in minimums over #Punjab, #Haryana, #Delhi, West #UttarPradesh, North #Rajasthan and North #MadhyaPradesh in the coming days. https://t.co/EQukXI236B #winters