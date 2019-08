उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हैलीकॉप्टर क्रैश, तीन दिन में दूसरा हादसा

नई दिल्ली। उत्तराखंड में कुदर का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद अब लगातार हो रहे भूस्खलन लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है।

आपको बता दें कि पिछले तीन दिन में उत्तरकाशी में दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है।

इससे पहले भी देहरादून से निकाला ये हैलीकॉप्टर उत्तरकाशी में ही हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

उत्तराखंड के डीएम आशीष चौहान के मुताबिक बादल फटने के बाद तबाही का सामना कर रहे अराकोट के पास तिकोची इलाके में शुक्रवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है।

हादसे में जानमाल के नुकसान की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

#UPDATE Uttarakhand: A relief helicopter crashed in Tikochi area near cloud burst hit Arakot, today. People on board including Pilot and Co-pilot have sustained minor injuries. pic.twitter.com/sGtwKOiFIs