Housing Scheme : पीएम मोदी ने यूपी के 6.1 लोगों को दी सौगात, 2,692 करोड़ की सहायता राशि की जारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ( PM Awas Scheme )के तहत लगभग 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने आवास योजना के सभी लार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब हर गरीब के मन में घर मिलने की उम्मीद जगी है। पीएम ने कहा कि घर होता है तो लगता है गरीबी दूर हो जाएगी। खेतिहर मजदूर गरीब किसनों को घर आवंटित किए गए हैं।

Prime Minister Narendra Modi releases financial assistance of around Rs 2691 crores to 6.1 lakh beneficiaries in Uttar Pradesh, under Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) via video conferencing. pic.twitter.com/1R2uPvwJlE