श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, टूरिस्‍ट्स, स्‍टूडेंट्स और तीर्थयात्रियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। इनमें सफर की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को होगी जिनके नाम रजिस्टर्ड होंगे। ये काम राज्य सरकार करेगी। जब प्रशासनिक अधिकारी एक लिस्ट तैयार करके रेलवे को सौंपेगे, इसी के जरिए पैसेंजर्स को ट्रेने में चढ़ने दिया जाएगा। तो स्पेशल ट्रेन के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या है प्रक्रिया आइए जानते हैं।

नोडल अधिकारी से करें संपर्क

श्रमिक स्पेशल ट्रेन (एफएफएफएफ) में सफर करने के लिए रेलवे टिकट की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको नजदीकी नोडल ऑफिसर से संपर्क करना होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन होगा| नोडल अधिकारी एक फॉर्म पर आपकी डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसे रेलवे को भेजा जाएगा। आपको नोडल अधिकारी ट्रेन कहां से और कैसे मिलेगी ये प्रक्रिया बता देंगे।

प्वाइंट टू प्वाइंट होगी यात्रा

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को पॉइंट-टू-पॉइंट चलाया जा रहा है। इसके तहत ये ट्रेनें एक निर्धारित जगह से एक तय मंजिल के लिए चलेगी, बीच में ये कहीं नहीं रुकेगी। आमतौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलाई जा रही हैं। प्रत्येक ट्रेन लगभग 1,200 यात्रियों को ले जा सकती है। रेलवे ने स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 50 रुपये प्रति यात्री किराया तय किया है। जिसमें भोजन और पानी शामिल होगा। हालांकि ये खर्च यात्रियों की जगह राज्य सरकारें उठाएंगी।

Guidelines to operate ‘Shramik Trains’-Railways to print train tickets to specified destination as per no. of passengers indicated by originating state.Local state govt authority to handover tickets to passengers&collect ticket fare&handover total amount to Railways: Railways Min pic.twitter.com/JAAsZW9YEr