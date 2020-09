Ration Card दिखाने की अब नहीं पड़ेगी जरूरत सिर्फ नंबर ​बताते ही मिलेगा मुफ्त अनाज

नई दिल्ली। कोरोनाकाल में कई लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है। ऐसे में उन्हें खाने की समस्या न हो इसके लिए सरकार फ्री राशन बांट रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत अब देश के किसी भी कोने में रहकर अनाज लिया जा सकता है। अब इसमें एक और नई सुविधा दी जा रही है जिसके तहत दुकान पर राशन कार्ड लेकर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको महज कार्ड नंबर बताना होगा और आपको राशन मिल जाएगा। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar With Ration Card) करने की बात कही है। इससे व्यक्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन मौजूद रहेगा। आधार से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख (Deadline) 30 सितंबर है।

आधार कार्ड से राशन कार्ड के जुड़ने पर लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये सस्‍ती दरों पर मिलने वाला अनाज (Food Grains) का लाभ ले सकेंगे। ये सुविधा उन्हें देश के हर राज्य में मिलेगी। वैसे तो गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अलग—अलग राशन कार्ड मौजूद हैं। जिनमें किफायती दरों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। मगर लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से सरकार ने इसे गरीब कल्याण योजना के तहत जोड़ा है। इससे जरूरतमंद परिवारों को नवंबर तक फ्री में अनाज (Free Ration) दिया जाएगा। पहले इसकी समय सीमा मार्च तक थी, लेकिन त्योहारों एवं लोगों की जरूरत कों देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

बिना राशन कार्ड भी अभी मिलेगा अनाज

जिन लोगों के राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़े हैं उन्हें 30 सितंबर तक ये काम निपटाना होगा। हालांकि जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वे नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज ले सकेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (PMGKAY) का आगामी 5 माह यानी नवंबर 2020 तक विस्‍तार किया गया है। इससेदेश के 80 करोड़ से अधिक NFSA लाभार्थियों को प्रति व्‍यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। साथ ही प्रत्‍येक परिवार को 1 किलो चना भी उपलब्‍ध कराया जाएगा।