रफाल की खरीद पर वायुसेना प्रमुख ने कही बड़ी बात, चीन को दी चेतावनी, कहा- हिमाकत करने पर देंगे मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। रफाल लड़ाकू विमान ( Rafale Fighters Jets ) को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर सियासत जारी है। इन सबके बीच रफाल खरीद को लेकर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया (Air Chief Marshal RKS Bhadauria) ने कहा कि 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की खरीद की हमारी परियोजना का रफाल एक गंभीर दावेदार है।

एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि भारत को अभी तक आठ रफाल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं, जबकि तीन रफाल जल्‍‍‍द आने हैं। इसके बाद अगले महीनों में भी रफाल के आने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रफाल के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्‍मीद है कि अगले साल तक रफाल टास्क पूरा हो जाएगा।

Rafale is a serious contender for our project to buy 114 multirole fighter aircraft: India Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria in Jodhpur pic.twitter.com/c0PnvDYqi2

If they can be aggressive, we can also be aggressive: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria on the possibility of the Chinese getting aggressive on LAC pic.twitter.com/m3pYmgR0ok