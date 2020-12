रिलीज से पहले विवादों में घिरी AK vs AK, अनिल कपूर को देनी पड़ी सफाई, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आने वाली भारत की पहली मॉक्यूमेंट्री ड्रामा (Mocumentary Drama) AK vs AK रिलीज के पहले ही विवादों में घिर गई है। दरअसल, हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर के एक सीन में अनिल कपूर को भारतीय वायु सेना की वर्दी पहने हुए दिखाया गया है। इसमें अनिल कपूर वायुसेना की यूनिफॉर्म की शर्ट पहने दिख रहे हैं, लेकिन पैंट उन्होनें सिविलियन पहन रखी है। सेना की शर्ट भी पैंट से बाहर है और वे अनुराग कश्यप से लड़ते दिख रहे हैं।

इसी को लेकर वायुसेना ने अनिल कपूर के ट्वीट को कोट के साथ रिट्वीट कर अपनी आपत्ति जताई है।IAF का कहना है कि फिल्म मे सेना की यूनिफॉर्म को सम्मानजनक ढंग से नहीं दिखाया गया है। ऐसे में इसे फिल्म से हर हाल में हटा देना चाहिए।

The IAF uniform in this video is inaccurately donned & the language used is inappropriate. This does not conform to the behavioural norms of those in the Armed Forces of India. The related scenes need to be withdrawn.@NetflixIndia @anuragkashyap72#AkvsAk https://t.co/F6PoyFtbuB