IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बनाया शाकाहारी अंडे, भरपूर मात्रा में मिलेगा प्रोटीन !

नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) ने ऐसे अंडे तैयार किया है, जो पूरी तरह से शाकाहारी होंगे। बताया जा रहा है कि इनका उत्पादन शुद्ध रूप से वनस्पतियों के माध्यम से किया गया है। इन्हें वो लोग बड़े चाव से खा सकते हैं जो मुर्गी के अंडे को नहीं खाते।

अपने इस आविष्कार के लिए आईआईटी दिल्ली ने इनो वेट्स फॉर एसडीजी फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। दरअसल, एक्सेलेरेटर लैब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर काव्या दशोरा ने इस प्रतियोगिता को जीता है।

Innovation of plant based mock egg by Prof. Kavya Dashora, Centre for Rural Development and Technology, #IITDelhi has secured first prize in Innovate4SDG contest by ‘UNDP Accelerator Lab India’.



