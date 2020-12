Doctors Strike: आज देशभर में हड़ताल पर डॉक्टर, जानिए कोविड को छोड़ कौनसी सेवाओं पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। देशभर में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी अंजाम तक पहुंचा भी नहीं था कि इस बीच डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ( IMA ) ने 11 दिसंबर शुक्रवार को देशभर में डॉक्टरों की हड़ताल ( Doctors Strike ) का ऐलान किया है। यही नहीं आईएमए ने इस बात का संकेत भी दिया है कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है।

दरअसल आईएमए ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी (Surgery) की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टरों की इस हड़ताल के बीच कोविड-19 से जुड़ी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि एसोसिएशन कुछ सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया है। आईए जानते हैं किन सेवाओं पर हड़ताल का सीधा असर रहेगा।

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की चप्पल पर यूजर ने कर दिया कमेंट, केंद्रीय मंत्री ने दिया दिलचस्प जवाब

Saying no to Mixopathy. Standing with IMA strike against the NITI AAYOG committee and CCIM notification. #NoMixopathy @narendramodi @AmitShah @ArvindKejriwal @IMAIndiaOrg @FordaIndia pic.twitter.com/X7e6etHBFj