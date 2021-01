Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटों में 183 नए मामले सामने आए, आठ लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादात डेढ़ हजार से नीचे पहुंच चुकी है। यहां पर कोरोना संक्रमण दर 0.27 फीसदी हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.6 फीसदी हो गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.22 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

Delhi reports 183 new COVID-19 cases, 290 recoveries, and 08 deaths, as per Delhi Health Department



Total cases: 6,34,956

Total recoveries: 6,22,671

Death toll: 10,849

Active cases: 1,436 pic.twitter.com/8tsZRRbG7W