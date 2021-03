गुजरात में कोरोना केसों में भारी उछाल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब बिना दर्शकों के होंगे शेष टी-20 मैच

नई दिल्ली। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Gujarat ) के बीच सरकार ने सोमवार शाम को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि 16 मार्च, 18 मार्च और 20 मार्च को अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम ( Motera Stadium ) में होने वाले शेष तीन टी-20 मैच दर्शकों के बिना ही कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ये तीनों T-20 मैच भारत और इंग्लैंड ( Ind vs Eng ) के बीच खेले जाने हैं। सरकार के इस फैसले से स्टेडियम में जाकर मैच देखने वाले क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेजबान भारत और मेहमान टीम इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सिरीज होनी है, जिसमें से दो मुकाबले हो चुके हैं।

