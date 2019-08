कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा आजादी का पर्व

नई दिल्ली। देशभर में आज आजादी का जश्न ( Independence Day 2019 ) उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। वीरों की शहादत को याद किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां लाल किला से तिरंगा फहराया तो वहीं देश के हर राज्य में आजादी का जश्न धूम धाम से मनाया गया।

पूरा देश आज 73वें स्वतंत्रता दिवस ( 73 Independence Day ) का जश्न मनाने में डूबा है।

हर गली हर मौहल्ले से लेकर हर शहर और हर प्रदेश के हर दिल में देश की आजादी का उत्साह दिखाई दे रहा है।

क्या बच्चा क्या बड़ा सभी आजादी के पलों को दिलों में लिए तिरंगा फहरा रहे हैं।

15 अगस्त 1947: देश जश्न मना रहा था, बापू भूखे-प्यासे भटक रहे थे

अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है. ऐसे में घाटी में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच गुरुवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया।

इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सुरक्षाबलों की सख्ती के कारण घाटी में आतंकियों ने हार मान ली है। पत्थरबाजी और आतंकी संगठनों में भर्ती में कमी आई है। मेरी सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।

लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग लेह में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जमकर नाचे। यहां स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने जश्न में हिस्सा लिया।

Ram Madhav, BJP in Leh: This #IndiaIndependenceDay is very special for the entire country, there is also the additional significance of securing Union Territory (UT) status. I'm happy to be a part of the celebrations of the first Independence Day of the UT of Ladakh. pic.twitter.com/LmGgsBXC06