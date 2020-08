Independence day 2020 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM नरेंद्र मोदी देश को कर रहे हैं संबोधित

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराया।

- लोकल फार वोकल का नारा दिया।

- 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया।

- भीषण युद्धों के बीच भारत ने पाई आजादी।

- पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि।

- पीएम ने कोरोना योद्धाओं को किया सलाम।

- पीएम मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को किया याद।

- लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

कोरोना वारियर्स को नमन किया

पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि आज मैं, कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं। पीएमपीएम मोदी ने कहा कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे-बेटियों का त्याग, बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के लिए समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को नमन करने का ये पर्व है।

लाल किले के प्राचारी से तिरंगा फहराने और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में, सेवा परमो धर्म: की भावना के साथ, अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्से, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेक लोग, चौबीसों घंटे लगातार काम कर रहे हैं।

