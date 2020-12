किसानों पर हुए अत्याचार पर इस निर्दलीय विधायक ने हरियाणा सरकार से समर्थन लिया वापस

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि भीम आर्मी भी किसानों के समर्थन में दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार में निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थक यह कहकर वापस ले लिया है कि सरकार की ओर से किसानों पर काफी अत्याचार किए हैं। वो किसानों के साथ हैं और उनके लिए खड़े हुए हैं।

Haryana: Independent MLA Sombir Sangwan withdraws his support from the Khattar led-Harayana govt



"In light of the atrocities committed on the farmers, I hereby withdraw my support to the current govt," he says, while in Charkhi Dadri pic.twitter.com/QhYgvSxRFd