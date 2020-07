COVID-19 का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 50 हजार के करीब नए केस, 740 लोगों की मौत

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह महामारी काफी तेजी से फैलता जा रहा है। आलम ये है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं, पिछले 24 घंटे में COVID-19 ने लंबी छलांग लगाते हुए एक 50 हजार के आंकड़े को टच कर लिया है। जबकि, 740 लोगों की मौत हुई है।

एक दिन में 50 हजार के करीब corona के केस

कोरोना वायरस ( Coronavirus Cases in India ) ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में 49, 310 कोरोना ( COVID-19 Cases ) के नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 740 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख 87 हजार 945 पहुंच गया है। इनमें 440,135 केस एक्टिव ( corona Active Case ) हैं। जबकि, 817,208 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी ( COVID-19 ) से अब तक 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में कोरोना वायरस ( coronavirus cases ) का इतना केस आना यकीनन चिंता का विषय है। वहीं, COVID-19 मरीजों का रिकवरी रेट 63.45 प्रतिशत पहुंच गया है। महाराष्ट्र राज्य इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

तीन राज्यों में स्थिति बेहद खराब

कोरोना वायरस को लेकर तीन राज्यों में स्थिति बेहद खराब है। इनमें महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ), तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ) और दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) शामिल हैं। हालांकि, दिल्ली में नए केस कम होने लगे हैं। जबकि, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 9895 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 298 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 1245 नए केस आए हैं और 55 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 55.9 प्रतिश है। इस तरह से अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,47,502 पहुंच गया है। इनमें 14,0395 केस एक्टिव हैं। वहीं, 19,4253 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। जबकि,12,854 लोगों की मौत हो चुकी है।

Delhi में एक लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक

वहीं, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1041 नए मामले सामने आए हैं। जबकि, 26 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,27,364 पहुंच गया है। जबकि, 3745 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 1,09,065 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। इधर, तमिलनाडु (coronavirus in Tamil Nadu ) में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,472 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु में कोरोना का संक्रमितों का आंकड़ा 1,36,793 पहुंच गया है, जबकि 3232 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस काफी विकराल रूप धारण करते जा रहा है। ICMR के मुताबिक, देश में अब तक कोरोना की 1 करोड़ 54 लाख 28 हजार 170 जांच हो चुकी है। गुरुवार को 3 लाख 52 हजार 801 सैंपल की जांच की गई थी।