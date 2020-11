इंडिया-बांग्लादेश के बीच इनलैंड वाटरवे कारोबार शुरू, 6 नवंबर को असम पहुंचेगा पहला कमर्शियल शिप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों करने की नीति का असर अब दिखने लगा है। भारत की इस नीति का सबसे पहले बांग्लादेश ने लाभ उठाया है। इसी का नतीजा है कि शेख हसीना सरकार के सहयोग से दोनों देश के बीच पहली बार इनलैंड वाटरवे यानि नदी मार्ग से कारोबार शुरू हो गया है। इसे पड़ोसी देशों के साथ इनलैंड वाटरवे का नायाब उदाहरण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह वाटरवे भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और समृद्धि के लिए नया प्रतिमान बनेगा।

Inland waterway connectivity - New Paradigm for India & Bangladesh trade & prosperity. The first-ever commercial shipment by Premier Cement of Bangladesh to Assam by river route. MV Premier 6 reaching Karimganj on 7 Nov: High Commission of India in Bangladesh pic.twitter.com/kw89Wmx4ly