भारत-भूटान के पीएम ने किया रुपे कार्ड का उद्घाटन, मोदी बोले - पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम लोटे त्सरिंग ने शुक्रवार को भारत-भूटान रुपे कार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रुपे कार्ड के शुरू होने से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यटन काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन का भी प्रसार होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कोविद-19 से पार पाने के लिए भूटान को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि अगले साल इसरो की मदद से भूटान के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम तेजी से जारी है। भूटान के चार अंतरिक्ष इंजीनियर दिसंबर में इसरो से जुड़ेंगे।

I am delighted that work is going on rapidly to send Bhutan's satellite to space with the help of ISRO, next year. For this purpose, Bhutan's four space engineers will go to ISRO in December, I send my regards to these four youth: PM Narendra Modi pic.twitter.com/vJhdlyrcws