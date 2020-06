India-China Dispute: घायल जवानों से मिले Army Chief MM Naravane , बहादुरी के लिए थपथपाई पीठ

नई दिल्ली। गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में भारत और चीनी सैनिकों ( India-China Dispute ) के बीच हुई झड़प के बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ( Army Chief General MM Naravane ) मंगलवार को दिल्ली से लद्दाख ( Ladakh ) पहुंचे। सेना अध्यक्ष (Army Chief ) ने यहां लेह में चीनी सेना ( Chinese army ) के साथ संघर्ष में घायल हुए जवानों से मुलाकात की। लेह स्थित हॉस्पिटल में घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचे सेना प्रमुख ने सैनिकों के पराक्रम और बहादुरी की सराहना भी की। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच उपजे हालातों का भी जायजा लिया।

सेना प्रमुख ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा। जानकारी के अनुसार सेना प्रमुख नवरणे जब दिल्ली से लद्दाख के लिए विमान में बैठने जा रहे थे तो उन्होंने कोविड—19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने तापमान की जांच कराई। इसके साथ ही लद्दाख एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी उन्होंने इन सब बातों का ख्याल रखा। एयरपोर्ट से वह सीधा लेह स्थित हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायल जवानों से मिलने पहुंचे। सेना प्रमुख ने यहां एक—एक कर सभी घायलों का हाल पूछा और उनसे बातचीत की।

Army Chief General MM Naravane visited Army Hospital at Leh & interacted with the patients. He complimented all ranks for their high standard of professionalism & dedication to duty. He urged them to continue to discharge their duties with the same dedication & zeal: Indian Army https://t.co/tUVMVHDjkK