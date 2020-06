India-China Dispute: भारतीय सेना का नियमों में बड़ा बदलाव, LAC पर कार्रवाई की पूरी आजादी

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) के पास गलवान घाटी में पर भारत-चीन सेना के बीच हिंसक झड़प ( india-china dispute ) के बाद बेहद तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। अपने 20 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना ( Indian army ) ने युद्ध के नियम (रूल्स ऑफ इंगेजमेंट) में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। हालात को संभालने के लिए सैन्य स्तर पर कोई भी कार्रवाई करने की छूट अब LAC पर तैनात सभी कमांडरों को दे दी गई है।

भारत-चीन सीमा के इस इलाके में आज तक नहीं हुआ कोई संघर्ष, एक बार इलाका देख लिया तो फिर..

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो शनिवार को यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ( india-china border issue ) पर तैनात सभी कमांडरों के हाथ अब बंधे नहीं होंगे। यह अधिकारी हथियारों का इस्तेमाल करने संबंधी प्रतिबंध के नियम में नहीं बंधे रहेंगे। "असाधारण परिस्थितियों" से निपटने के लिए उनके पास सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होगा।

दरअसल, बीते सोमवार को पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी ( Tension In Galwan Valley ) में भारत-चीन सेनाओं के बीच करीब तीन घंटे तक चली हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिग अधिकारी (कर्नल) समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना को अपने नियम में बड़ा बदलाव करना पड़ा है।

#IndianArmy

Sacrifice of the #bravehearts will not go in vain.@adgpi@SpokespersonMoD pic.twitter.com/74iKOFwkfm