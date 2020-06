शहीद कर्नल संतोष बाबू: 9 साल की बेटी ने पिता को दी श्रद्धांजलि, तस्वीर देख नम हो जाएंगी आंखें

नई दिल्ली।

India-China Standoff Update: लद्दाख में गलवान घाटी ( Galvan Valley ) में भारत-चीन सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष में कर्नल बी. संतोष बाबू ( Martyred Col. Santosh Babu ) समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद ( 20 Soldiers Martyred ) हो गए। शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू की 9 साल की बेटी ( 9 Year Old Daugther ) की एक भावुक करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया ( Social Media ) वायरल हो रही है।

बाबा मैं तेरी बिटिया.. टुकड़ा हूँ तेरे दिल का

बदला मैं लूँगी तेरा...ये वादा रहा मेरा.....🙏



Meanwhile at the home of.....



COLONEL SANTOSH BABU

16 BIHAR



daughter Abhigna, I am speechless with just tears in my eyes...! pic.twitter.com/p4f5lTsKml — Vikas panwar (@VIKASPANWAR829) June 17, 2020

तस्वीर में हाथ जोड़कर खड़ी मासूम बेटी अपने पिता की तस्वीर को लगातार निहार रही है। इस तस्वीर को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं।

Meanwhile at the home of COLONEL SANTOSH BABU 16 BIHAR,

daughter Abhigna, I am speechless with just tears in my eyes. Jai Hind🇮🇳



Courtesy: Vikas Manhas🙏 #GalwanValley pic.twitter.com/YoSnKIOuPc — Amol Medhekar (@AmolMedhekar1) June 16, 2020

वहीं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि कर्नल बी. संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे।

Whilst 43 Chinese soldiers have been neutralized, We have lost our 20 bravehearts.



Even though numbers shows the dominance but martyrdom of 20 heroes cannot be unseen.



Here's the picture of Abhigna daughter of Colonel Santosh Babu..



Sir you are a hero ❤️ #indiachinastandoff pic.twitter.com/sijQHHCq59 — SIDDHESH SHETYE (@Sidh_Shetye) June 16, 2020

उनके माता-पिता अभी भी यहीं रहते हैं। वहीं, कर्नल की पत्नी और दो बच्चे दिल्ली में रहते हैं। बेटी नौ साल की है और बेटा चार साल का।

No words...

Tears ...

Abhigna, daughter of COLONEL SANTOSH BABU

16 BIHAR.

Daughter of all of us.❤ pic.twitter.com/VkyAmlzN1n — Mynah. (@maanasimaina1) June 16, 2020

भावुक हो रहे लोग

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, मेरी आंखों में आंसू हैं और मैं निशब्द हूं। जय हिंद। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बाबा मैं तेरी बिटिया, टुकड़ा हूं तेरे दिल का, बदला मैं लूंगी तेरा, ये वादा रहा मेरा। एक ने लिखा, परियों वाली कहानी मुझे रुलाती हैं, बाबा आपकी याद बहुत सताती हैं...

India China Standoff: 10 महीने पहले ज्‍वाइन की थी ड्यूटी, अब तिरंगे में लिपटा घर आएगा पार्थिव शरीर