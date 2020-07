India China Tension: चीन पर नजर, Chinook, Mig-29 और Apache के साथ रात भर चला ऑपरेशन

नई दिल्ली। भारत और चीन ( India China Tension ) में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर चल रहे तनाव के बीच चीनी सैनिकों ( Chinese Soldiers ) ने आखिरकार अपने कदम पीछे किए। लेकिन चीन की फितरत को ध्यान रखते हुए भारत ने अपनी चौकसी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती। बल्कि चीन पर नजर रखने के लिए भारती सेना ( India Army )ने रात भर ऑपरेशन चलाए रखा।

एयरफोर्स के जवानों ने चिनूक ( Chinook ), मिग-29 ( Mig 29 ), अपाचे ( Apache ) सहित अन्य आधुकनिक तकनीक वाले फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर नाइट ऑपरेशन किया। दरअसल चीन अपनी बातों पर कभी भी कायम नहीं रहा है।

गलवान घाटी (India and China Standoff) में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला से लेकर 1962 में पीठ में छुरा भोंकने तक उसकी हरकतों को भारतीय सेना अच्छे पहचान चुकी है। यही वजह रही कि इस बार भारतीय जवान कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं थे।

Indian Air Force (IAF) Apache attack helicopter at a forward airbase near India-China border carried out night operations. pic.twitter.com/oPbB02hsQM