India China Face Off: शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे घर, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। चीनी सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प ( India China Violent Clash ) में देश ने अपने 20 वीर सपूतों को खोया है। इन सभी जांबांजों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक घरों तक पहुंच गए हैं। देश के इन वीर जवानों को उनके परिजनों से समेत पूरे देश श्रृद्धांजलि ( Tribute to Martyred Soldiers ) दे रहा है। हर किसी के मन में इनको खोने का गम तो है ही लेकिन साथ ही इनकी वीरता को लेकर हर किसी का सीना फक्र से चौड़ा भी है।

शहीद सैनिकों ( Martyred Soldiers ) का उनके पैतृक घरों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही इन सैनिकों के शव अपने-अपने घरों की सीमा में पहुंचे हर तरफ सन्नाटा छा गया। अपने लाल को इस तरह तिरंगे ( Tri Color ) में लिपटा देख ना सिर्फ परिजन बल्कि उनके शहर और गांव के लोगों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इन आंसुओं में गर्व की एक झलक भी थी।

मानसून ने बदली अपनी चाल,जानें मौसम विभाग ने किन राज्यों के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट

राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम संस्कार के लिए विभिन्न राज्यों में शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचाये गये तो हृदय विदारक दृश्य सामने आया। इस मंजर ने 2019 के पुलवामा ( Pulwama Terrorist Attack ) आतंकवादी हमले की याद को जहन में ताजा कर दिया।

जब सीआरपीएफ ( CRPF ) के 40 जवान शहीद हो गये थे। शहीदों के परिवार अपनों के चले जाने से दुख के सागर में डूबे थे लेकिन उन्होंने कहा कि कि उन्हें उनके बलिदान पर गर्व है।

कर्नल बी संतोष बाबू को दी श्रद्धांजलि

कर्नल बी संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से हैदराबाद लाया गया। बाद में उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उनके गृह नगर सूर्यापेट ले जाया गया। वायु सेना स्टेशन हाकिमपेट पर विमान रात आठ बजे के आसपास उतरा। हाथ में तिरंगा झंडा लिए लोगों ने एम्बुलेंस के मार्ग में फूल बरसाए।

तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के टी रामा राव समेत अन्य लोगों ने शहीद सैन्य अधिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तेलंगाना में कई स्थानों पर लोगों और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि दी।

Bihar: Last rites of Havaldar Sunil Kumar, who lost his life in the violent face-off with China in #GalwanValley , being performed in Maner #Bihar #Patna pic.twitter.com/PGwn24BKZf

बिना हथियार बात करने गए भारतीय जवानों को चीनी सैनिकों ने दिया धोखा, जाने हिंसक झड़प के वो आखिल पल क्या कुछ हुआ

सुनील कुमार अमर रहें...

हिंसक झड़प में शहीद हुए सुनील कुमार का शव गुरुवार को उनके पैतृक गांव बिहार के बिहटा पहुंचा। जहां उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सुनील कुमार की पत्नी ने कहा सरकार चीन से मेरे पति की शहदत का बदला ले।

अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए शहीद कुंदन

हिंसक झड़प में शहीद होने वाले कुंदन कुमार ओझा अपनी नवजात बेटी का चेहरा तक नहीं देख सके। उनके घर में 17 दिन पहले बेटी ने जन्म लिया था। ओझा ने अपनी मां से आखिरी बातचीत में वादा किया था कि जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलेगी वह सीधे घर आएंगे, पर शायद तिरंगे में लिपटे आएंगे ये नहीं सोचा था।

Punjab: Gurdaspur Deputy Commissioner Mohammad Ishfaq meets family of Indian Army's Naib Subedar Satnam Singh who lost his life fighting back the Chinese troops in Galwan Valley. DC Gurdaspur says, "A gate will be constructed on his name here". pic.twitter.com/9ByBQFWWtl