India-China Standoff के बीच भारत की नजर Taiwan के साथ मजबूत संबंध पर

नई दिल्ली। चीन के साथ सीमा पर तनाव ( India-China standoff ) के बीच ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ताइपे में अपने नए दूत के रूप में भारत-अमरीका संबंधों को संभालने वाले एक वरिष्ठ राजनयिक को चुना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में विदेश मंत्रालय ( Ministry of External Affairs ) में संयुक्त सचिव (अमरीका) गौरांगलाल दास ताइवान के अगले दूत होंगे।

संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दास की नियुक्ति पर औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब नई दिल्ली-ताइपे संबंधों के अपग्रेडेशन के लिए रणनीतिक समुदाय में इसकी जरूरत बताई जा रही है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर भी चीन और अमरीका के बीच झगड़ा चल रहा है।

भारत के पास अपनी वन-चाइना नीति के कारण ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। राजनयिक कार्यों के लिए ताइपे में भारत का कार्यालय है। यह भारत-ताइपे एसोसिएशन के नाम से संचालित होता है, और दास इसके नए महानिदेशक होंगे। वह श्रीधरन मधुसूदन की जगह लेंगे।

Gauranga Lal Das an Assamese; now counselor (political) in Indian embassy, USA. He studied in Assamese medium school from Barpeta and stood first in HSLC exam in 1991. Probably the first Assamese to sit with pm modi and discuss bilateral issues with Donald Trump in White House. pic.twitter.com/ewG5RapXla