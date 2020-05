COVID-19: कोरोना के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं को आसमान से सम्मान, सुखोई लड़ाकू विमान से पुष्प की वर्षा

नई दिल्ली। पूरा देश इन कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। इस खतरनाक वायरस के कारण देश में लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) लागू है। वहीं, इस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स ( corona warriors ) दिन-रात एक किए हुए हैं। वहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं को सेना की ओर से अलग-अलग अंदाज में आज सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में एयरफोर्स ( Airforce ) की ओर से सुखोई ( Sukhoi Aircraft ) जैसे लड़ाकू विमान देश के अलग-अलग कोविड-19 ( COVID-19 ) हॉस्पिटल पर आसमान से फूल बरसा रहे हैं।

#WATCH IAF chopper showers flower petals on the Police War Memorial in order to express to pay tribute to police officials for their contribution in the fight against COVID19 pandemic#Delhi pic.twitter.com/XmKDBOAtfJ