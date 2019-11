गोवा: ट्रेनिंग के दौरान मिग-29K विमान क्रैश, दोनों पालयटों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का एक विमान शनिवार को डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि विमान में सवार दो पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, "विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही पायलट सुरक्षित बाहर आ गए और वे सुरक्षित हैं।"

भारतीय नौैसेना और दक्षिण गोवा जिला के अधिकारी जिला के वेर्ना प्लेटाऊ के निकट विमान के मलबे को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र: शिवसेना ने भाजपा की शायराना अंदाज में की खिंचाई, नए मौसम ने ये एहसान किया...

Indian Navy Sources: A MiG-29K fighter aircraft crashed in Goa soon after it took off for a training mission. Both the pilots have managed to eject safely. The aircraft involved in the crash was a trainer version of the fighter jet. pic.twitter.com/nMWPYOeUFN — ANI (@ANI) November 16, 2019

नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि मिग-29 K ट्रेनर लड़ाकू विमान के इंजन में आग लग गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया।

उन्होंने बताया कि दोनों पायलटों कैप्टन एम. शोकखंड और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया।

बिहार के मोतिहारी में NGO की रसोई में बॉयलर फटा, 4 लोगों की मौत और कई घायल

#UPDATE Navy Spokesperson Commander Vivek Madhwal: The MiG-29K trainer aircraft suffered an engine fire. The pilots Captain M Sheokhand and Lt Commander Deepak Yadav ejected safely. https://t.co/ArPwXBw8Kk — ANI (@ANI) November 16, 2019

गोवा के पुलिस महानिदेशक प्रणव नंदा की हार्ट अटैक से मौत, दौड़ी शोक की लहर

भारतीय नौसेना के अनुसार मिग 29 ट्रेनर विमान अशोर (गोवा) से उड़ान भर रहा था। ठीक उसकी दौरान, एक पक्षी मारा गया और इंजन में आग लग गई।

दोनों पायलटों को बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षित हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।