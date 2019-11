बिहार के मोतिहारी में NGO की रसोई में बॉयलर फटा, 4 लोगों की मौत और कई घायल

नई दिल्ली। बिहार के मोतिहारी से अभी-अभी बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक बड़े हादसा में चार लोगों की मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार मोतिहारी के सुगौली में शनिवार तड़के एक गैर-सरकार संस्था (एनजीओ) की रसोई में खाना बनाते समय बॉयलर फट गया।

इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। हादसे में पांच लोगों के घायल होने की खबर है। बॉयलर इतनी तेज आवाज के साथ फटा कि आसपास का इलाका दहल उठा।

घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है।

Motihari: Four people have died and more than five have been injured after a boiler exploded in an NGO's kitchen in Sugauli, early morning today. Injured have been admitted to hospital. #Bihar