VIDEO: Indian Railways ने रचा इतिहास, पहली बार पटरी पर दौड़ी 177 वैगन वाली 'सुपर एनाकोंडा' ट्रेन

नई दिल्ली।

Indian Railways: लॉकडाउन ( Lockdown ) में अपने 200 प्रोजेक्ट पूरे करने के बड़े मुकाम के बाद भारतीय रेलवे ( Indian Railways Completed 200 Projects ) ने एक फिर नया इतिहास रच दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ( SECR ) ने एक साथ तीन ट्रेनों को जोड़कर पहली बार किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 'एनाकोंडा फॉमेर्शन' ( Super Anaconda Train ) में चलाई गई इन ट्रेनों पर 15000 टन से अधिक का भार था। यह ट्रेन ओडिशा ( Odisha ) के लाजकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई। इतनी लंबी ट्रेन को देखकर लोग भी अचम्भित रह गए। भारतीय रेलवे ने 'एनाकोंडा' ट्रेन का वीडियो शेयर किया है।

Taking a big leap in reducing the transit time of freight trains, Bilaspur division of SECR broke yet another frontier by joining & running 3 loaded trains (more than 15000 tonnes) in 'Anaconda' formation through Bilaspur & Chakradharpur divisions. pic.twitter.com/5lZlQHDpkI