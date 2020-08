Indian Railways: अब महीने में बुक कर सकेंगे 12 Online Train Ticket, बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली।

IRCTC Online Ticket Booking: अगर आपको हर महीने ट्रेन ( Train Ticket Booking ) में ज्यादा सफर करना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको ट्रेन टिकट के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। रेलवे ( Indian Railways ) ने ऐसे यात्रियों को खास सुविधा दी है। अब आप महीने में 12 रेल टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि एक यूजर आइडी ( IRCTC User Id ) से लोग महीने में अधिकतम 6 ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन, आप अपने अकाउंट को आधार कार्ड ( Aadhar Card ) से लिंक कर महीने में 12 रेल टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। जिसके तहत आप महीने में 12 टिकट तक बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार लिंक होना जरूरी है।

महीने में 12 टिकट बुकिंग की सुविधा ( How to Link Aadhar Card with IRCTC )

बता दें कि रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन बिना इसके आप महीने में केवल 6 टिकट ही बुक कर पाएंगे। जबकि, आधार के साथ सरकार ने महीने में 12 टिकट बुक करने की अलग सुविधा दी है। इसमें IRCTC रजिस्टर्ड यूजर को Aadhaar KYC करना होगा।

Yes, it's that simple! Just link your #IRCTC user ID with your #Aadhaar card & get the freedom to book as many as 12 tickets every month! For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt #SmartTravel #SafeTravel #TravelWithIRCTC