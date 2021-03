International Women's Day : पीएम मोदी बोले - आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं देश की महिलाएं

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की जानकारी ट्विट कर दी है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की खोज में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

