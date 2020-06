International Yoga Day 2020: कोरोना संकट के बीच 'योग फ्रॉम होम, थीम के साथ मनेगा योग दिवस

नई दिल्ली। दुनियाभर में इस रविवार यानी 21 जून को 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day 2020 ) मनाया जाएगा। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी जड़ें भारत में हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में कला के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने संयुक्त राष्ट्र ( United Nations ) महासभा में अपने 2014 के संबोधन में प्रस्तावित किया कि योग को मनाने और अभ्यास करने के लिए एक दिन को विश्व स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपराओं का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता की समग्रता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा योग केवल व्यायाम नहीं है, यह अपने आप को, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने का एक तरीका है।

इसलिए चुना गया 21 जून

पीएम मोदी ने योग को मनाने के लिए 21 जून का दिन चुना क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति बनाता है और यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।

पहली बार योग दिवस पर मोदी और 84 देशों के गणमान्य लोगों ने नई दिल्ली के राजपथ पर 35 मिनट तक 21 आसन किए।

बने दो रिकॉर्ड

दिन ने दो रिकॉर्ड बनाने का काम देखा। एक अब तक के सबसे बड़े योग वर्ग के लिए था और दूसरा सबसे अधिक देशों ने हिस्सा लिया था।

कोरोना संकट के बीच बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर, अब राज्यसभा में बढ़ेगी मोदी सरकार की ताकत

Yoga helps you find freedom in life and brings peace in our world.



Practice Yoga at home with your family & participate in the #MyLifeMyYoga video blogging contest and send in your entries for the contest NOW!! @milindrunning #mygovindia #pibindia pic.twitter.com/eWx44gOk1I