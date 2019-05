INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, 10 करोड़ वापस दिलाने वाली याचिका खारिज

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया केस मामले में सुनवाई के बाद पूर्व वित्‍त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। इसे कार्ति चिदंबरम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा कि कार्ति अगर पुराने मामले के दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा लेकिन मई और जून में विदेश जाने के लिए दस करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा।

Supreme Court dismisses a petition of Karti Chidambaram seeking to release Rs 10 Crore he had deposited with registry as a condition to travel abroad, earlier.A Bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi tells Karti Chidambaram 'pay attention to your constituency'. pic.twitter.com/Bcthq5QAWa