Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द कई रूटों पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

नई दिल्ली।

Indian Railways Latest Update: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही पटरी पर हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेगी। इसके लिए भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट ( 44 Semi High Speed Train ) प्रोजेक्ट के टेंडर निकाले हैं, जो 10 जुलाई से शुरू होंगे। बता दें कि ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे कई अहम फैसले ले रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए देशभर में विभिन्न रूटों पर 44 सेमी हाई स्पीड चलेंगी। रेलवे ने जानकारी दी है कि इन 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट का टेंडर 10 जुलाई को खोला जाएगा। रेलवे ने कहा कि मैन्युअल रूप से दिए जाने वो डाक्यूमेंट किसी भी जोनल रेलवे के जीएम/ सचिव/ आरडीएसओ के सचिव/ एनएआईआर को दिए जा सकेंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेनें खरीदने के लिए जो टेंडर है, उसमें Vande Bharat express जैसी ट्रेनें खरीदी जानी हैं।

ट्वीट कर दी जानकारी

रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। रेलवे ने कहा, चेन्नई कोच फैक्टरी ने जो 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट के टेंडर जारी किए हैं, उन्हें 10 जुलाई 2020 को 2 बजकर 15 मिनट पर खोला जाएगा। बता दें कि प्रोजेक्ट में हाई स्पीड ट्रेनों को वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा। इसमें चार डिब्बे एक सेट हैं और चार सेट को जोड़ कर एक ट्रेन बनाई गई है।

सामान्य लॉकडाउन से ज्यादा सख्त है Triple Lockdown, जानिए अब क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

इन रूटों पर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस

बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दो रूटों पर चल रही है। इनमें नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों की अधिकतमत स्पीड फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।

For ICF's tender for 44 sets semi high speed train set project, due date for opening is 10.07.2020



Due to prevailing COVID situation, the documents that are to be submitted manually, can be submitted to Secretary to GM of any Zonal Railways/PU/CORE, Secretary to DG of RDSO/ NAIR pic.twitter.com/NI1hunE2B4