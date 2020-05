रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के बदले नियम, अब Post Office से भी बुक करा सकेंगे टिकट

नई दिल्ली। लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के दौरान यात्रियों को थोड़ी और सहूलियत देने के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग में रियायत दी है। 12 मई से चलाई जा रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों (Special Trains) के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब पैसेंजर्स आरक्षित टिकट की बुकिंग और कैंसलेशन पोस्ट ऑफिस (Post Office) , लाइसेंस प्राप्त बुकिंग एजेंट, रेलवे टिकट काउंटर और IRCTC के आधिकारिक एजेंट्स से करा सकेंगे। इतना ही नहीं अब स्पेशल एसी ट्रेनों की बुकिंग 7 के बजाए 30 दिन पहले कराई जा सकेगी।

आरक्षण अवधि की सुविधा

रेलवे मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेई के अनुसार 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों की आरक्षण अवधि यानी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) की सुविधा शामिल की जा रही है। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। नए नियमों के अनुसार अब इन ट्रेनों में आरएसी या वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे।

Indian Railways is presently running fifteen pairs of special Trains with effect from 12.05.20. For the convenience of the passengers, it has now been decided to revise certain terms and conditions of these 15 pairs of special trainshttps://t.co/8Jh5cc97Pu#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/KBz2Td32EN